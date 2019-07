Polizei Homberg

POL-HR: Homberg-Hombergshausen: Vermeintliches Umweltdelikt schnell geklärt - Ersteigerte Minigolfanlage wurde nur zwischengelagert (Folgemeldung zur Meldung vom 24.07.2019, 09:55 Uhr)

Homberg (ots)

Homberg-Hombergshausen Vermeintliches Umweltdelikt schnell geklärt - Ersteigerte Minigolfanlage wurde nur zwischengelagert Zeit: 20.07.2019, 17:00 Uhr bis 21.07.2019, 09:00 Uhr

Gestern hatten wir davon berichtet, dass ein Zeuge am Sonntagmorgen in Hombergshausen im Bereich einer Windkraftanlage Teile einer alten Minigolfanlage festgestellt hat. Hierdurch bestand der Verdacht einer illegalen Müllablagerung gemäß § 326 Strafgesetzbuch (Unerlaubter Umgang mit Abfällen). Auf Grund der gestern veröffentlichen Pressemeldung hatte sich der Eigentümer der alten Minigolfanlage gestern Nachmittag bei der Homberger Polizei gemeldet. Das vermeintliche Umweltdelikt konnte schnell geklärt werden. Der Eigentümer hatte die Minigolfanlage über Ebay-Kleinanzeigen erworben und in seiner Scheune gelagert. Wegen erntebedingten Platzmangels in der Scheune hatte er die Minigolfanlage auf seinem Grundstück in der Nähe des Windrades ausgelagert.

