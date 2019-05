Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unterlüß - Schlägerei im Trinkermilieu

Celle (ots)

Zum wiederholten Male gerieten zwei polizeibekannte Männer aus der Hermannsburger Straße in der Nacht zum 2. Mai aneinander. Beide hatten in der Wohnung zunächst gemeinsam ausgiebig dem Alkohol zugesprochen und waren schließlich in Streit über das Fernsehprogramm geraten. Der 57-Jährige nahm daraufhin eine Flasche und schlug damit auf seinen 39 Jahre alten Kumpan ein bis sie zu Bruch ging. Anschließend traktierte er ihn mit weiter mit dem abgebrochenen Flaschenhals. Der Jüngere erlitt dadurch diverse blutende Verletzungen und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Zuvor hatte ein Nachbar zum Glück die Polizei alarmiert. Der Beschuldigte, der einen Alkoholwert von weit über drei Promille intus hatte, kam ins Polizeigewahrsam.

