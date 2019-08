Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: E-Bike-Fahrerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich eine 37 jährige Frau am Dienstag, 27.08.19, gegen 17.15 Uhr, in der Hauptstraße in Fahrnau zu. Die Frau war mit ihrem E-Bike (Pedelec) unterwegs, als sie offensichtlich ohne Fremdeinwirkung stürzte. Hierbei erlitt sie schwere Beinverletzungen. Durch den Rettungsdienst wurde sie ins Krankenhaus verbracht.

