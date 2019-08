Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Inzlingen: Spiegel abgefahren - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 27.08.19, zwischen 13.15 und 14.30 Uhr, wurde an einem weißen Opel Agila, der in der Riehenstraße geparkt war, der Außenspiegel abgefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen erkundigte sich ein Unbekannter im genannten Zeitraum an einem Wohnhaus, ob bekannt sei, wem der Opel gehören würde. Als dies verneint wurde, entfernte sich der mögliche Verursacher. Der Sachschaden am Opel liegt bei mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen. Möglicherweise hatte der Mann noch bei weiteren Personen nachgefragt.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell