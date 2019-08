Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Trickdieb bestiehlt älteren Mann - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 27.08.19, gegen 10 Uhr, kam es in der Hauptstraße in St. Blasien zu einem Trickdiebstahl. Hier wurde ein 77 jähriger Mann von einem bislang Unbekannten angesprochen und um Wechselgeld gebeten. Der hilfsbereite Mann suchte daraufhin in seinem Geldbeutel nach Kleingeld. Kurze Zeit später stellte er fest, dass sämtliches Scheingeld aus dem Geldbeutel entwendet worden war. Zum möglichen Täter ist lediglich bekannt, dass er eine Glatze hatte und etwa 170cm groß gewesen sein soll und mit ausländischem Akzent sprach. Der Polizeiposten St. Blasien, Tel. 07672 92228-0, sucht Zeugen.

