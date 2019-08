Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannte verwüsten Geschäftsräume von Großmetzgerei - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Fabrikations- und Büroräume einer Großmetzgerei verwüstet haben unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag, 27.08.2019, auf Mittwoch in der Wöhlerstraße in Freiburg. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand dabei ein erheblicher Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0761 12071-0 beim Polizeiposten Zähringen (tagsüber) oder rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882-4221 beim Polizeirevier Freiburg-Nord zu melden.

