Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach: Wüste Beleidigungen durch Autofahrer - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (1 Meldung)

Eine 19-jährige Fahrzeugführerin übel beleidigt haben sollen ein Autofahrer und seine Beifahrerin am Montag, 26.08.2019, um 19.25 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Freiburger Straße in Elzach. Zuvor war es offenbar an der Engstelle in Oberwinden bereits zum Hupen und Gestikulieren gekommen. Auf dem Parkplatz, wohin der mutmaßliche Täter der Geschädigten gefolgt war, eskalierte die Situation dann. Über das abgelesene Autokennzeichen hat die Polizei Hinweise auf die Identität des Mannes.

Mögliche Zeugen des Streites und der Beleidigungen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Elzach unter Tel. 07682 909196 in Verbindung zu setzen.

