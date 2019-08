Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Märgen: Fund eines entwendeten Pkw - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bei einem Bäckereieinbruch in St. Peter wurde in der Zeit zwischen Samstag, 24.08.2019, 23.30 Uhr und Sonntag, 25.08.2019, 06.45 Uhr ein Fahrzeug, welches zur Bäckerei gehört, entwendet. Am Sonntag den 25.08.2019, gegen 17.45 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass das entwendete Fahrzeug nun auf dem Parkplatz Thurner in St. Märgen stehe. Das Fahrzeug konnte dort durch eine Streife des Revier Titisee-Neustadt auf dem Parkplatz festgestellt werden. Die Ermittlungen hat der Polizeiposten Kirchzarten aufgenommen. Möglicherweise gibt es Zeugen, die am Sonntag 25.08.2019 in der Zeit zwischen 06.45 und 17.45 Uhr auf dem Parkplatz Thurner, B500/L128, Beobachtungen getätigt haben, die die Ermittlungen unterstützen könnten. Diese Zeugen können sich beim Polizeiposten Kirchzarten, Tel: 07661/979190, oder auch beim Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/93360, melden.

