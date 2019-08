Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Zähringen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am 26.08.2019 zwischen 13:30 Uhr und 15 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf einem öffentlichen Parkplatz in der Hornusstraße in Freiburg. Ein weißer Kleinwagen mit Hannover Kennzeichen beschädigte beim Ausparken einen gelben Mercedes, B-Klasse. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten die Verkehrspolizeidirektion Freiburg zu kontaktieren (Tel: 0761-882 3100).

