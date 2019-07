Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seelbach - Arbeitsunfall

Seelbach (ots)

Nach einem Arbeitsunfall am Mittwochmorgen in einer Firma "Im Wiesengrund" musste ein Mann schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Arbeiter war kurz nach 10 Uhr damit beschäftigt, eine Maschine zu reinigen, als seine Hände von einer Walze erfasst wurden. Hinweise auf ein Verschulden Dritter liegen derzeit nicht vor. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

