Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Unter Alkoholeinfluss auf dem Fahrrad unterwegs

Baden-Baden (ots)

Nach ersten Erkenntnissen dürfte unter anderem die starke Alkoholisierung eines 45 Jahre alten Mannes am frühen Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall in der Lange Straße geführt haben. Der Radfahrer soll kurz vor 19 Uhr unweit einer Tankstelle die Kontrolle über seinen Drahtesel verloren haben und anschließend in den herannahenden Pkw einer 61-Jährigen gekracht sein. Hierbei wurde er abgewiesen und verletzt. Nachdem er kurz nach dem Unfall humpelnd das Weite gesucht hatte, kam er wenig später zurück und stellte sich den mittlerweile eingetroffenen Beamten der Verkehrspolizei Baden-Baden. Hierbei attestierte ihm ein Atemalkoholtest einen Wert von fast zwei Promille. An dem Wagen der Frau entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Gegen den Mittvierziger wurde letztlich ein Strafverfahren eingeleitet.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell