POL-PPTR: Seit 40 Jahren im Polizeidienst

Polizeihauptkommissar Wilfried Hengels von der Diensthundestaffel des Polizeipräsidiums Trier, Polizeioberkommissar Bernhard Wagner von der Polizeiautobahnstation Schweich und Kriminalhauptkommissar Rudolf Klassen von der Kriminalinspektion Trier feierten ihr 40-jähriges Dienstjubiläum. Alle drei Beamten sind am 2. April 1979 beim damaligen Bundesgrenzschutz eingestellt worden.

Polizeihauptkommissar Wilfried Hengels wurde am 1. April 1990 zur Polizei des Landes Rheinland-Pfalz versetzt. Nach verschiedenen Stationen bei der Bereitschaftspolizei und der Polizeiinspektion Remagen folgte am 1. September 1993 die Versetzung zum Polizeipräsidium Trier. Seit dem 15. März 2001 ist Hengels Diensthundeführer.

Polizeioberkommissar Bernhard Wagner wurde am 1. August 1988 zur Landespolizei versetzt. Am 1. April 1989 folgte die Versetzung zur damaligen Polizeiautobahnstation Wittlich. Seit dieser Zeit ist Polizeioberkommissar Wagner der Autobahnpolizei treu geblieben. Seit 15. Mai 1997 ist er Angehöriger der Polizeiautobahnstation Schweich, wo er als Sachbearbeiter im Tagesschichtdienst eingesetzt wird.

Kriminalhauptkommissar Rudolf Klassen wurde am 1. April 1990 zur rheinland-pfälzischen Bereitschaftspolizei versetzt. Nach weiteren Stationen bei verschiedenen Polizeiinspektionen in Ludwigshafen du Koblenz folgte am 1. Mai 2002 die Versetzung zum Polizeipräsidium Trier. Seit dem 1. August 2006 ist er Angehöriger der Kriminaldirektion Trier. Hier wird er zurzeit als Sachbearbeiter und Abwesenheitsvertreter des Leiters des Kriminalkommissariats für Vermögens- und Umweltdelikte und Verbraucherschutz eingesetzt.

Polizeipräsident Rudolf Berg gratulierte den Beamten im Rahmen einer Feierstunde zu ihrem Jubiläum und dankte ihnen für die geleistete Arbeit. Dem schlossen sich Vorgesetzte und Personalvertreter an.

