Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unfall mit Rettungswagen

Offenburg (ots)

Insgesamt fünf Verletzte und ein Gesamtschaden von rund 27.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch. Ein mit drei Rettungssanitätern und einer Patientin besetzter Rettungswagen war nach erstem Ermittlungsstand kurz vor 18 Uhr unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten auf der Moltkestraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Zellerstraße fuhr ein 65 Jahre alter Ford-Fahrer bei grüner Ampel in die Kreuzung ein, während der Rettungswagen diese zeitgleich passierte. Es kam zu Kollision, bei der nicht nur beide Fahrzeuge, sondern auch ein Ampelmast in Mitleidenschaft gezogen wurden. Alle Unfallbeteiligten wurden hierbei verletzt. Der Rettungswagen musste an den Abschlepphaken. Die Ermittler des Verkehrskommissariats Offenburg gehen nun den genauen Hintergründen des Unfalls auf den Grund.

/ya

