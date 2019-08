Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Autofahrer verliert Kontrolle über Fahrzeug und stößt mit Pkw zusammen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat ein Autofahrer am Montag, 26.08.2019, gegen 10.15 Uhr in Freiburg.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 23-Jährige in südlicher Richtung auf der Besanconallee unterwegs, als er beim Linksabbiegen auf die St. Georgener Straße die Kontrolle über seinen Pkw verlor und mit einem in Fahrtrichtung Norden an einer roten Ampel auf der Besanconallee wartenden Pkw zusammenstieß. Der Fahrer des stehenden Fahrzeugs wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

Die Verkehrspolizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben und Hinweise zur Ampelschaltung im Bereich der Kreuzung geben können. Insbesondere Fußgänger, die in der Munzinger Straße mit Blickrichtung Osten gewartet haben sowie Fahrzeugführer, die sich auf der Besanconallee mit Blickrichtung Süden befunden haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-3100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

