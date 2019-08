Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Rollerfahrerin schwer verletzt

Freiburg (ots)

Eine 48 jährige Leichtkraftradfahrerin (Roller) wurde am Dienstag, 27.08.19, gegen 09.15 Uhr, auf der B3 zwischen Efringen-Kirchen und Welmlingen schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr die Frau hinter einem weiteren Roller, als dieser aufgrund eines blockierenden Hinterrades ins Schlingern gekommen sein soll. Die Zweiradfahrerin musste ihre Maschine abbremsen und versuchte auszuweichen. Hierbei stürzte sie und verletzte sich schwer, aber nach ersten Einschätzungen nicht lebensgefährlich. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

