Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Wittlich (ots)

Am Freitag, den 26.07.2019, wurde im Zeitraum zwischen 08.00 Uhr und 15.00 Uhr auf dem Parkplatz hinter dem Haus der Jugend in der Kurfürstenstraße ein roter Pkw Daimler-Benz, B-Klasse vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Unfallverursacher werden erbeten an die Polizeiinspektion Wittlich, Tel.: 06571/9260.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Ansprechpartner: Birgit Dreiling, PHK'in

Schloßstraße 28

54516 Wittlich



Telefon: 06571-926-130

Mail: piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



