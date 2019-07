Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsdiebstähle in zwei Gaststätten

Wallhalben (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden von unbekannten Tätern Einbrüche in zwei Gaststätten im Wallhalbtal verübt. Beide Einbrüche dürften derselben Tätergruppe zuzuordnen sein. In einem Fall blieb es beim Versuch, da nach bisherigem Stand nichts entwendet wurde. Die Täter hatten sich zwar bereits Zugang zum Gebäude verschafft, ließen aber von ihrem Vorhaben ab, weil sie sich möglicherweise gestört fühlten. Im zweiten Fall kam es zur Vollendung. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Einbrüchen Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pi-pirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

