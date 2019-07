Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Zweibrücken und der Polizeidirektion Pirmasens zum Brand eines Wirtschaftsgebäudes in Kleinsteinhausen

Nach der Begutachtung eines Sachverständigen ist die Brandursache in Kleinsteinhausen vom vergangenen Donnerstag zweifelsfrei geklärt. In seinem vorläufigen Ergebnis gab der Gutachter aktuell bekannt, dass ein technischer Defekt in der elektrischen Anlage des Nebengebäudes den Brand ausgelöst hat. Eine andere Ursache wird ausgeschlossen.

