Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rollerdiebstahl

Zweibrücken (ots)

Am 21.7.2019, gegen 02.55 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Zweibrücken über einen Rollerdiebstahl aus einer abgeschlossenen Garage in der Vogesenstraße in Kenntnis gesetzt. Es handelt sich um einen Roller der Marke TBG in der Farbe grau-schwarz. Weiterhin wurden aus der Garage ein grauer Shoeihelm, schwarze Motorradhandschuhe der Marke Kevlar und ein roter Ratschenkasten der Marke Würth entwendet. Bei Eintreffen der Streife konnten die beiden Täter noch gesichtet werden. Ihnen gelang jedoch die Flucht. Später wurde der Roller dann brennend in Tatortnähe festgestellt. Die Feuerwehr wurde mit der Löschung des Rollers beauftragt. Schadenshöhe ca. 650 Euro. Die Polizeiinspektion Zweibrücken erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 06332/976-0 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell