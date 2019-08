Polizei Aachen

POL-AC: Bäckerei überfallen

Aachen (ots)

Donnerstagmorgen, kurz vor 7 Uhr, hat ein bis dato unbekannter Mann eine Mitarbeiterin einer Bäckereifiliale auf dem Adalbertsteinweg überfallen.

Er hatte ihr eine Pistole gezeigt und sie aufgefordert, das gesamte Geld herauszugeben. Als er dies hatte, suchte er das Weite. Ein Kunde, der gerade den Laden betreten hatte, bekam den Überfall mit und alarmierte die Polizei. Gleichzeitig heftete er sich in sicherer Entfernung an die Fersen des Räubers. So konnte die Polizei den Mann im Rahmen der Fahndung nicht weit vom Tatort entfernt, festnehmen.

Die Tatwaffe, die sich als unechte Waffe entpuppte, und die Beute konnten sichergestellt werden. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen polizeilich bekannten 30-jährigen Mann aus Aachen. Die Angestellte blieb unverletzt. Sie hatte ihren ersten Arbeitstag in dieser Filiale... (pk)

Rückfragen bitte an:



Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell