Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Lkw schiebt Auto auf Fahrsteifenbegrenzung - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 27.08.19, gegen 14.30 Uhr, kam es im Bereich der Kreuzung "Hasenloch" zu einem Verkehrsunfall. Ein 20 jähriger Fahrer eines Lkws ordnete sich von der Autobahn kommend auf der Linksabbiegerspur in Richtung Schopfheim ein. Eine 73 jährige Skoda-Fahrerin ordnete sich rechts neben dem Lkw ein und wollte ebenfalls nach links in Richtung Schopfheim weiterfahren. Im Kreuzungsbereich wechselte der Lkw-Fahrer seine Fahrspur nach rechts und übersah hierbei den neben ihm fahrenden Skoda. Der Skoda wurde hierbei auf die Betonbegrenzung rechts neben der Fahrbahn geschoben und stark beschädigt. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 30.000 Euro.

