Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Betrunkene Autofahrerin baut Unfall

Freiburg (ots)

Beim Rangieren auf einem Tankstellengelände in der Alten Straße ist eine 60 jährige Autofahrerin am Dienstag, 27.08.19, gegen 14 Uhr, gegen einen abgestellten Container gefahren, wobei etwa 400 Euro Schaden verursacht wurde. Bei der Unfallaufnahme ergab ein Alkoholtest einen Wert von über ein Promille. Weiterhin wurden am Peugeot weitere frische Unfallspuren festgestellt, deren Herkunft bislang nicht bekannt ist. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen führt das Polizeirevier Weil am Rhein.

