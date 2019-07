Polizei Mettmann

POL-ME: Infostand des Aktionsbündnisses Seniorensicherheit (ASS!) in Heiligenhaus - Heiligenhaus - 1907015

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Wann: Donnerstag, 04.07.2019 ab 16 Uhr auf dem Feierabendmarkt

Wo: 42579 Heiligenhaus, Rathausplatz/ Feierabendmarkt

Thema: "Sichere Teilnahme am Straßenverkehr als Kraftfahrer / Radfahrer / Fußgänger" "Schutz vor Trickbetrug" sowie Einbruchschutz"

Nach erfolgreicher Teilnahme am Feierabendmarkt im letzten Sommer stellen die Sicherheitsberaterinnen und -berater des Aktionsbündnisses sich und ihre Aktivitäten nun auch in diesem Jahr wieder auf dem Feierabendmarkt in Heiligenhaus vor. Hierbei werden sie durch die zuständige Verkehrssicherheitsberaterin der Polizei für Heiligenhaus, Polizeihauptkommissarin Saskia Pletsch, unterstützt.

Für die Seniorenberater und Seniorenberaterinnen stehen an diesem Tage die Beratungsmodule "Sichere Teilnahme am Straßenverkehr" , "Schutz vor Trickdiebstahl und Trickbetrug" sowie "Schutz vor Einbruchdiebstahl", im Fokus. Hierbei werden einfache Verhaltenstipps von Senioren für Senioren weitergegeben.

Ziel ist es, ältere Menschen hinsichtlich ihrer Teilnahme am Straßenverkehr zu sensibilisieren und Alternativen aufzuzeigen, um nicht an einem Verkehrsunfall beteiligt zu werden bzw. sie mit Verhaltenstipps vor Trickdieben und Trickbetrügern insbesondere an Wohnungs- und Haustüren zu informieren.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter: www.seniorensicherheit-kreis-mettmann.de

