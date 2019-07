POL-ME: Verkehrsunfallfluchten - Ratingen/ Monheim - 1907013

Polizei Mettmann

Beinahe täglich finden Verkehrsunfallfluchten auf den Straßen im Kreis Mettmann statt. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ("Flucht") liegt damit auf hohem Niveau und ist in den letzten Jahren kontinuierlich ansteigend. Nach jedem vierten Verkehrsunfall entfernt sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort. Aus diesem Grund veröffentlichen wir ausgewählte aktuelle Fälle von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in werktäglicher Sammelmeldung, mit der Bitte um Veröffentlichung der Taten im Rahmen redaktioneller Möglichkeiten. Komplettieren wollen wir diese Meldungen auch mit Erfolgen in der Aufklärung aktueller Fälle.

In den vergangenen Tagen wurden nachfolgende ungeklärte Verkehrsunfallfluchten (geordnet nach Städten) entdeckt und angezeigt, welche zurzeit die Ermittler der zuständigen Verkehrskommissariate beschäftigen. Diese hoffen bei ihren Ermittlungen, in den eingeleiteten Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verkehrsunfallflucht, dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Verkehrsstraftaten:

--- Ratingen ---

Am Dienstagabend des 25.06.2019, in der Zeit zwischen 17:00 - 20:30 Uhr, beschädigten Unbekannte mit ihrem Fahrzeug einen grauen Toyota Auris massiv an der vorderen linken Fahrzeugseite und entfernten sich anschließend, ohne eine Regulierung des Schadens in Höhe von ca. 3000,- Euro einzuleiten. Zum Unfallzeitpunkt stand der beschädigte Pkw am Bertramsweg in Ratingen Tiefenbroich, in Höhe der Hausnummer 42. Aufgrund des Schadensbildes gehen die Ermittler des zuständigen Verkehrskommissariats davon aus, dass ein Lkw bzw. dessen Auflieger den geparkten Toyota beschädigte. Weitere Ermittlungen ergaben, dass im o.g. Tatzeitraum ein weißer Lkw mit blauem Auflieger in den Bertramsweg gefahren ist und in der engen Anwohnerstraße mehrfach rangieren musste. Die Beamten hoffen daher auf Anwohner bzw. Zeugen, denen der weiße Lkw mit dem blauen Auflieger aufgefallen ist und die weitere Hinweise auf das Gespann bzw. dessen Fahrer geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Dienstag, dem 02.07.2019, in der Zeit zwischen 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr, zerkratzten Unbekannte mit ihrem Fahrzeug die hintere Tür der Beifahrerseite und entfernten sich, ohne die erforderliche Schadensregulierung einzuleiten. Zum Unfallzeitpunkt stand der beschädigte Pkw auf einem öffentlichen Parkplatz an der Krischerstraße in Monheim, Höhe Hausnummer 3.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Verkehrsunfallflucht:

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

- Merken Sie sich Angaben zu Hinweisgebern und Zeugen, schreiben Sie sich deren Personalien und Erreichbarkeiten auf.

- Geben Sie konkrete Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug oder zum flüchtigen Unfallverursacher gleich mit erster Meldung an die Polizei weiter - nur so sind schnelle Fahndungsmaßnahmen der Polizei Erfolg versprechend.

- Werden Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht, kontaktieren Sie bitte sofort die Polizei (auch über 110) und geben dabei möglichst viele präzise Angaben zum flüchtigen Fahrzeug (Kennzeichen, Hersteller, Fahrzeugtyp, Fahrzeugfarbe, besondere Merkmale), zur Fluchtrichtung und zum Fahrzeugführer weiter, verbunden mit ihren eigenen Personalien und Erreichbarkeiten.

