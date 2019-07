Polizei Mettmann

POL-ME: Altpapiercontainer steht in Flammen - Ratingen - 1907010

Mettmann (ots)

An der Berliner Straße in Ratingen-West ereignete sich am frühen Nachmittag des 01.07.2019 gegen 14:30 Uhr ein Brand in Höhe der Hausnummer 48. Hier fing ein Altpapiercontainer auf einem Parkstreifen Feuer. Dieses führte auch zu Schäden an dem links daneben stehenden Container. Dabei entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Der Brand wurde von der Feuerwehr Ratingen gelöscht. Hinweise auf die Brandursache liegen nicht vor.

Polizeiliche Ermittlungen zu der Brandursache wurden veranlasst. Sachdienliche Hinweise, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210 jederzeit entgegen.

