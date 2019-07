Polizei Mettmann

POL-ME: Gegen Laterne gefahren und dann geflüchtet - Monheim - 1907011

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Montagabend des 01.07.2019, gegen 21:00 Uhr, fuhr ein 38-jähriger VW-Fahrer an der Straße "Unterm Dorfgarten" in Monheim, in Höhe der Hausnummer 19, mit seinem Golf gegen den Mast einer Laterne. Obwohl dabei sowohl der Pkw als auch der Laternenmast erheblich beschädigt wurden, entfernte sich der VW-Fahrer von der Unfallstelle, ohne die Polizei zu informieren. Das machte dann ein aufmerksamer Zeuge, der den Unfall beobachtete und teilte den Beamten sogar das Kennzeichen des Flüchtigen mit. Nach kurzen Ermittlungen konnten die Polizisten den 38-Jährigen und seinen unfallbeschädigten VW Golf an der Wohnanschrift des Mannes antreffen. Dabei gab der 38-Jährige zu, unter dem erheblichen Einfluss von Medikamenten zu stehen. Er wurde daraufhin zur Wache nach Monheim gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell