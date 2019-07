Polizei Mettmann

POL-ME: 71-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt - Ratingen - 1907012

Mettmann (ots)

Am Dienstagmorgen des 02.07.2019, gegen 09:55 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Krummenweger Straße/ Rehhecke in Ratingen-Lintorf zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten 71-jährigen Pedelec-Fahrerin. Eine 79-jährige BMW-Fahrerin beabsichtigte, von der Krummenweger Straße nach links in die Straße Rehhecke abzubiegen. Dabei übersah sie die entgegenkommende Pedelec-Fahrerin, die mit ihrem Zweirad vorrangberechtigt auf dem Geh/Radweg der Krummenweger Straße unterwegs war und erfasste sie frontal mit ihrem Pkw. Die Zweiradfahrerin stürzte zu Boden und blieb dort schwer verletzt liegen. Ein Rettungswagen brachte sie anschließend in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

