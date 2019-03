Polizei Düren

POL-DN: Nachbar entdeckt Einbrecher

Düren (ots)

Am 08.03.2019 um 21:31 Uhr erhielt die Polizei Düren von einem Zeugen Kenntnis über eine Alarmauslösung in Düren-Lendersdorf an einem Einfamilienhaus. Der Zeuge habe im Haus eine Person gesehen. Mehrere Streifwagen und ein Diensthundeführer eilten zur Einsatzörtlichkeit und umstellten das Haus. Eine anschließende Durchsuchung des Gartens und des Hauses nach dem Täter verlief negativ. Der Täter hatte sich Zugang über ein Fenster verschafft und offensichtlich das Schlafzimmer durchsucht. Über entwendete Gegenstände liegen bisher keine Erkenntnisse vor.

