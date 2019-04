Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Überdimensionales Werbeplakat flattert bedrohlich im Wind

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Oberhausen (ots)

Am frühen Abend wurde die Feuerwehr Oberhausen zu einem technischen Einsatz an der Wilmsstraße alarmiert. Pünktlich zum Feierabend bemerkte der Store Manager des Fliesenmax verdächtig laute Geräusche über dem Eingangsbereich der Verkaufshalle. Die Geräusche stammen vom Werbeplakat (ca. 20m breit und ca. 5m hoch), welches sich bereits an drei Seiten von der Metallkonstruktion der Verkaufshalle gelöst hatte und in ca. 11 Metern Höhe bedrohlich im Wind flatterte. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Oberhausen sicherten zunächst das Werbeplakat an einem Festpunkt des Vordachs, durchtrennten daraufhin die verbliebenen Haltebänder zwischen Plakat und Metallkonstruktion und ließen es abschließend zu Boden ab. Der Einsatz dauerte ca. eine Stunde.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Oberhausen

Telefon: 0208 8585-1

E-Mail: feuerwehrleitstelle@oberhausen.de

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell