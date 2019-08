Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald/Löffingen: Wanderin nach Sturz in Wutachschlucht verstorben

Tödliche Verletzungen zugezogen hat sich eine 59-jährige Wanderin am Mittwoch, 28.08.2019, bei einem Sturz in der Wutachschlucht bei Löffingen. Rettungskräfte und Bergwacht wurden gegen 11.30 Uhr zur Unfallstelle gerufen. Das Unglück ereignete sich etwa 600 Meter östlich der Schattenmühle. Nach derzeitigem Kenntnisstand war die Frau in einer kleinen Wandergruppe unterwegs, als sie den Halt verlor und rund 15 Meter in die Tiefe stürzte. Sie erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

