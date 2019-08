Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch-Buchholz: Wer war der zweite Unfallbeteiligte?

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (1 Meldung)

Am Montagmorgen war es auf dem Verbindungsweg zwischen Buchholz und Sexau um 07.30 Uhr zu einem Unfall zweier sich begegnender Verkehrsteilnehmer gekommen. Der 48jährige Fahrer eines Rollers streifte aufgrund der schmalen Fahrbahn in einer Linkskurve einen entgegenkommenden älteren silbernen Pkw und kam zu Fall. Der Fahrer des Pkw, ein etwa 40jähriger Mann, stieg aus und half dem Gestürzten. Zunächst sah es so aus, als wären keine nennenswerten Schäden oder Verletzungen entstanden. Beide kamen deshalb überein, auf die Verständigung von Polizei und Rettungsdienst zu verzichten und fuhren wieder weiter. Weil der Rollerfahrer später aber dann doch ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen musste, weil die Verletzungen schwerer waren, als gedacht, wurde nun die Polizei nachträglich hinzugezogen. Der Fahrer des silbernen Pkw wird daher gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waldkirch unter Tel. 07681 4074-0 in Verbindung zu setzen.

