Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Hundebiss Halter ermittelt

Laudenbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch, den 31.0.7.2019, wurde ein 6-Jähriger von einem Hund angefallen und gebissen. Der Polizeiposten Hemsbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das Kind war um kurz vor 8 Uhr in Begleitung seiner Mutter auf dem Weg zur Schule. Auf dem Fußweg der Danziger Straße gingen beide an zwei Personen vorbei, die je einen Hund mit sich führten. Plötzlich fiel einer der beiden Hunde, ein Rottweiler, den 6-Jährigen an, warf ihn dadurch zu Boden und biss ihm in die Schulter. Sofort schritt der Hundeführer ein und trennte den Hund vom Kind. Nachdem Austausch von telefonischen Kontaktdaten suchte die Mutter des Kindes das Krankenhaus auf, wo die Bisswunde des Jungen versorgt wurde.

Die Beamten des Polizeipostens Laudenbach haben die Ermittlungen aufgenommen. Die verantwortlichen Personen wurden ermittelt. Neben dem eingeleiteten Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung prüft die zuständige Behörde weitere Maßnahmen gegen den Halter.

Zeugen des Vorfalls, werden gebeten, sich unter 06201 10030 an die Ermittler zu wenden.

