POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher suchen Kindergarten heim

Von Sonntag auf Montag erbeuteten Unbekannte aus einem Ulmer Kindergarten einen Tresor.

Ulm (ots)

Die Einbrecher hebelten an dem Gebäude im Brandenburgweg eine Tür auf. So gelangten sie ins Innere. Dort fanden sie in einem Büro einen Tresor. Den nahmen sie mitsamt Geld, Tablet und Briefmarken mit und flüchteten. Die Polizei (Tel. 0731/188-3312) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach den Unbekannten aufgenommen.

Jeder kann etwas tun, um sich vor Einbrüchen zu schützen. Fenster und Türen sind meist Schwachstellen und stehen im Fokus der Einbrecher. Mit geeigneten Sicherungen kann ihnen die Arbeit erschwert werden. Wie man sich außerdem gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in Ulm und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, kompetent und produktneutral welche Sicherungen am Gebäude sinnvoll sind. Auch im Internet gibt die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

