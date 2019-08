Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung - Pfefferspray ins Gesicht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 28.08.19, gegen 21.15 Uhr, kam es vor einem Geschäft in der Brückenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden Bekannten aufgrund einer privaten Angelegenheit in Streit. Im Verlaufe der zunächst verbalen Auseinandersetzung soll dann ein 28 Jahre alter Mann einem 46 jährigen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Der Mann erlitt hierdurch Reizungen im Gesicht, die durch den Rettungsdienst behandelt wurden. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell