POL-MFR: (1771) Einbruch in Juweliergeschäft in Stein - Zeugen gesucht

Stein (ots) - Unbekannte Täter brachen am 01.12.2018 in ein Juweliergeschäft in Stein (Landkreis Fürth) ein und stahlen Wertsachen im fünfstelligen Eurobereich. Die Kripo Fürth bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwei Zeugen beobachteten kurz nach Mitternacht zwei Personen, die sich auf dem Hinterhof des Juweliers in der Hauptstraße herumtrieben. Als wenig später die Polizei eintraf, waren die Unbekannten verschwunden. Die Beamten stellten fest, dass ein Fenster aufgehebelt worden war. Im Weiteren drangen die Täter in das Geschäft ein und entwendeten Schmuck und Uhren von hohem Wert.

Obwohl unverzüglich umfangreiche Fahndungsmaßnahmen - auch mit Diensthunden - eingeleitet wurden, blieben die Einbrecher verschwunden. Von ihnen ist nur bekannt, dass sie ca. 20 Jahre alt und schlank gewesen sein sollen und zwischen 165 und 180 cm groß waren. Außerdem sollen sie dunkle Kapuzenjacken getragen haben.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333.

