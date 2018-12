POL-MFR: (1769) Hochwertiges Parfum gestohlen - Festnahme

Stein (ots) - Eine 39-jährige Fürtherin wurde am vergangenen Freitag (30.11.2018) in Stein (Landkreis Fürth) beim Diebstahl hochwertigen Parfums angetroffen. Die Polizei nahm die Frau fest.

Eine Angestellte beobachtete die Beschuldigte gegen 16:15 Uhr in einem Verbrauchermarkt im Forum in Stein, als sie mehrere Parfumartikel mitnahm und an der Kasse nicht bezahlte. Als sie das Geschäft verließ, sprach sie die Angestellte an und verständigte zudem die Polizei. Die Beschuldigte legte ein Geständnis ab. Der Wert der Beute betrug rund 430 Euro.

Anzeige wegen Ladendiebstahls wurde erstattet, die Beschuldigte wieder entlassen.

