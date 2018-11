POL-MFR: (1766) Brand in einer Schule in Fürth - aktueller Ermittlungsstand

Fürth (ots) - Wie bereits mit Meldung 1747 vom 27.11.2018 berichtet, brach an diesem Tag in einer Schule in Fürth ein Feuer aus. Die Kriminalpolizei Fürth übernahm die Ermittlungen.

Gegen 08:45 Uhr brach der Brand in einer Toilette des ersten Stockwerks der Schule in der Kapellenstraße aus. Dadurch entwickelte sich starker Rauch, der durch den gesamten ersten Stock zog. Die meisten der Schüler und Lehrer konnten sich sehr schnell in Sicherheit bringen und das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr Fürth musste ihren Angaben nach ca. 20 Personen mit einer Stegleiter aus dem Gebäude begleiten.

Das Fachkommissariat der Fürther Kripo übernahm unmittelbar nach Ablöschen des Brandes die Ermittlungen vor Ort. Inzwischen gehen die Ermittler von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Entsprechende Spuren dazu konnten gesichert werden.

Die Anzahl der in Krankenhäusern behandelten Verletzten liegt bei 23. Viele davon konnten nach kurzer Behandlung wieder nach Hause. Niemand musste stationär aufgenommen werden. Es lagen in allen Fällen Rauchgasvergiftungen vor.

Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

Schüler, Lehrer oder andere Zeugen, die unmittelbar vor Brandausbruch verdächtige Wahrnehmungen im Gebäude gemacht oder Personen beobachtet haben, die mit dem Brandausbruch in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 09 11 2112 - 3333 in Verbindung zu setzen.

Bert Rauenbusch/gh

