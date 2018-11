POL-MFR: (1764) Flyerverteilung am Nürnberger Christkindlesmarkt - Einladung für die Medien

Nürnberg (ots) - Heute Abend (30.11.2018) wird der Nürnberger Christkindlesmarkt am Hauptmarkt eröffnet. Die Nürnberger Polizei wird aus diesem Anlass umfangreiche Präventionsarbeit leisten, u.a. mit der Verteilung von Vorbeugungsflyern gegen Handtaschendiebstahl und Auftreten falscher Polizeibeamter.

Unter Federführung der Nürnberger Polizei werden junge Kollegen der Bayerischen Bereitschaftspolizei in den nächsten vier Wochen auf dem Christkindlesmarkt eingesetzt sein. Unter anderem verteilen die Beamten zahlreiche Handzettel, die mit Vorbeugungshinweisen gegen die üblichen Straftaten in Menschenmengen, wie z.B. Handtaschendiebstahl, ausgestattet sind. Zusätzlich werden auch Flyer verteilt, die zum Inhalt den Schutz vor Auftreten falscher Polizeibeamter am Telefon haben.

Medien, die diese Aktion begleiten wollen, sind am

Dienstag, dem 4. Dezember 2018, ab 11:00 Uhr

eingeladen. Treffpunkt ist vor dem Schönen Brunnen an der Ecke Waaggasse/Hauptmarkt.

Bert Rauenbusch/gh

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell