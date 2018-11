POL-MFR: (1765) Versuchter Gaststätteneinbruch scheint geklärt

Nürnberg (ots) - Bereits im April 2014 brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte im Stadtteil Schweinau ein. Nun konnte das Fachkommissariat einen Tatverdächtigen ermitteln.

In der Nacht vom 06.04.2014 zum 07.04.2014 versuchten die Einbrecher gewaltsam in das Lokal in der Elisenstraße einzudringen. Dies gelang ihnen jedoch nicht, allerdings verursachten die Täter einen Sachschaden von einigen hundert Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die Spurensicherung durch und stellte mutmaßliches Einbruchswerkzeug sicher. Eine Untersuchung führte schließlich zum Erfolg. An einem zurückgelassenen Werkzeug konnten Fingerabdrücke gesichert werden, die die Ermittler nun einem 28-Jährigen als Spurenverursacher zuordnen konnten.

Der Südosteuropäer ist derzeit unbekannten Aufenthaltes. Nach ihm wird gefahndet.

Wolfgang Prehl /gh

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell