Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 310519-510: Papiercontainer angezündet

Radevormwald (ots)

Ein Papiercontainer wurde am Mittwochabend (29. Mai) auf dem Gelände der Realschule in der Mühlenstraße angezündet; ein Zeuge sah einen Jugendlichen flüchten. Gegen 21.20 Uhr hatte der Zeuge einen etwa 15-16 Jahre alten Jugendlichen bemerkt, der sich an dem qualmenden Müllcontainer aufhielt. Der junge Mann nahm sofort Reißaus und lief in Richtung Innenstadt davon, als er den Zeugen bemerkte. Er war etwa 170 cm groß, hatte helle, kinnlange Haare und trug eine dunkle Jeans sowie ein schwarzes Sweatshirt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

