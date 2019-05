Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 290519-507: Räderklau auf Pendlerparkplatz

Engelskirchen (ots)

Von einem roten Mercedes haben Unbekannte auf dem Pendlerparkplatz an der Autobahnanschlussstelle Engelskirchen alle vier Räder abmontiert. Gegen sieben Uhr am Dienstag (28. Mai) meldeten Zeugen das auf Pflastersteinen aufgebockten Auto der Polizei. Seit wann der Wagen dort abgestellt war, konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht ermittelt werden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

