Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280519-504: schwarzer VW Passat gestohlen

Morsbach (ots)

Vom Parkplatz einer Firma in Morsbach-Schlechtingen haben Unbekannte in der vergangenen Nacht (27./28. Mai) einen schwarzen VW Passat mit den Kennzeichen GM - NM 786 gestohlen. Der Fahrzeughalter hatte den Wagen um 21.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Straße "Zum Systembau" abgestellt; etwa sechs Stunden später war der Passat verschwunden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

