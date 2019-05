Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270519-502: Einbruch in Spielhalle

Hückeswagen (ots)

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen hat ein Einbrecher eine Spielhalle am Bahnhofsplatz aufgesucht. Anhand einer Videoaufzeichnung konnte ermittelt werden, dass ein Unbekannter gegen 03.10 Uhr am Montagmorgen (27. Mai) die Eingangstüre der Spielhalle aufbrechen konnte und sich im Anschluss an zwei Spielautomaten zu schaffen machte. Mit erbeutetem Bargeld flüchtete der Mann kurze Zeit später in unbekannte Richtung. Der Einbruch in der Nacht auf den 13. Mai lief ähnlich ab, so dass es sich eventuell um denselben Täter handeln könnte. Zeugen, die Hinweises auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

