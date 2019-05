Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260519 - 501: Verkehrsunfall mit 3 Verletzten in Wipperfürth-Ohl

Wipperfürth (ots)

Am 26.05.2019 gegen 20:20 Uhr ereignete sich in Wipperfürth-Ohl ein Verkehrsunfall mit 3 Verletzten. Ein 31-jähriger Mann aus Marienheide wollte mit seinem Wagen an der Kreuzung in Ohl nach links in Richtung Dohrgaul abbiegen. Dabei übersah er das Auto eines entgegenkommenden 40-jährigen aus Wipperfürth. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurden die beiden Fahrer sowie eine im Wagen des 40-jährigen sitzende 45-jährige Frau, ebenfalls aus Wipperfürth, verletzt. Zur weiteren Behandlung wurden die Verletzten in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Autos entstand hoher Sachschaden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

