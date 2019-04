Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.04.2019 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Creglingen: Leitpfosten und Bäume überfahren

Leichte Verletzungen zog sich ein 31-Jähriger am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall bei Creglingen zu. Der Mann war mit seinem PKW auf der L 1020 zwischen Rinderfeld und Oberrimbach unterwegs, als sein PKW vermutlich in Folge eines Fahrfehlers nach links von der Fahrbahn geriet. Das Auto überfuhr dabei einen Leitpfosten sowie drei junge Bäume. Der 31-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Totalschaden.

Bad Mergentheim: An Außenspiegel hängen geblieben

Zwischen Montag, 19.30 Uhr, und Donnerstag, 12 Uhr, ist ein Unbekannter in Bad Mergentheim mit seinem Fahrzeug an einem geparkten Peugeot hängen geblieben und einfach abgehauen. Innerhalb des Zeitraums war der betroffene PKW in einer Parkbucht der Herrenwiesenstraße abgestellt. Beim Befahren der Straße in Richtung B 290 muss der PKW des Unbekannten den Außenspiegel des Peugeot berührt und dabei beschädigt haben. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher einfach weiter. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sollen sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 melden.

Lauda-Königshofen: Unter Drogen Auto gefahren

Ein 54-Jähriger wurde am Donnerstagabend von Polizisten dabei erwischt, wie er unter dem Einfluss von Drogen Auto fuhr. Der Mann war mit seinem PKW auf der Poststraße in Lauda-Königshofen unterwegs und wurde von einer Polizeistreife kontrolliert. Da bei den Beamten während der Kontrolle der Verdacht einer Drogenbeeinflussung aufkeimte, führte der Kontrollierte einen Urinvortest durch. Dieser reagierte positiv auf THC. Nachdem der 54-Jährige einer Wohnungsnachschau zustimmte, wurden die Beamten auch dort fündig. Sie konnten Haschisch und Marihuana sicherstellen. Mit entsprechenden Anzeigen muss der Mann nun rechnen.

Tauberbischofsheim: Gegen Zaun gefahren

Beim Wenden oder Rangieren ist vermutlich der Fahrer eines LKWs oder eines Lieferwagens zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, gegen einen Zaun in der Tauberbischofsheimer Straße "Zum Schneekasten" gefahren und hat diesen dabei beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern, machte er sich aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 in Verbindung zu setzen.

Großrinderfeld: Stoppschild ignoriert

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von zirka 45.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagvormittag bei Großrinderfeld. Ein 33-Jähriger war gegen 11.15 Uhr mit seinem Mercedes von Ilmspan nach Schönfeld unterwegs. An der Kreuzung zur K 2811, wollte er weiter geradeaus in Richtung Schönfeld fahren. Anstatt jedoch auf das für ihn geltende Stoppschild zu achten und im Einmündungsbereich stehen zu bleiben, fuh r er in die Kreuzung ein. In diesem Moment befuhr gerade ein 63-Jähriger mit seinem Skoda die K 2811 von Gerchsheim kommend in Richtung Grünsfeld, sodass dieser frontal mit der Fahrerseite des Mercedes kollidierte. Beide PKW wurden bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt.

Grünsfeld/Krensheim: Dieseldiebe

Bereits zum dritten Mal trieben Kriminelle auf einer Baustelle in Krensheim ihr Unwesen. Nachdem die Täter bereits Ende März beziehungweise Anfang April zweimal auf Beutezug waren und haupstächlich Diesel stahlen, machten sie sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wieder ans Werk. Aus einem auf der Baustelle abgestellten Bagger entwendeten die Diebe zirka 250 Liter Dieselkraftstoff und machten sich aus dem Staub. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 15

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell