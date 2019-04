Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.04.2019 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Bild-Infos

Download

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Wartungszug streift Abschleppfahrzeug - hoher Sachschaden

Sachschaden in Höhe von mehr als 150.000 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstagabend, kurz vor Mitternacht, am Bahnübergang Wartbergstraße/Villmatstraße in Heilbronn. Der Fahrer eines Abschlepp-Pick-Ups war damit beschäftigt Fahrzeuge aus dem Halteverbot abzuschleppen, da diese die Fahrtstrecke eines Schwertransportes blockierten. Nachdem der 21-Jährige einen Pkw an seinen Nissan gehängt hatte, stellte er das Fahrzeug kurzzeitig auf dem Bahnübergang zwischen den geöffneten Schranken ab und unterstützte einen Kollegen. Währenddessen näherte sich ein außerplanmäßig verkehrender Wartungszug dem Bahnübergang und die Schranken schlossen sich. Dem Führer des Schienenfahrzeugs gelang es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen, sodass der Zug den Abschleppwagen streifte. Dadurch fiel zunächst der auf der Abschleppbrille aufgeladene Mercedes auf die Straße und der Nissan wurde gegen die Schrankenanlage geschoben. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. An dem Abschleppfahrzeug, den Bahneinrichtungen und dem Wartungszug entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 150.000 Euro. Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Heilbronn, des Bundespolizeireviers Heilbronn und ein Notfallmanager der Bahn waren mehrere Stunden vor Ort, um den Sachverhalt aufzunehmen und die Räumung der Unfallstelle abzusichern. Der Bahnverkehr war für mehrere Stunden unterbrochen. Die Reparatur der Schranke wir vermutlich mehrere Tage in Anspruch nehmen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 11

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell