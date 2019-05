Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 290519-508: Motorroller gestohlen

Waldbröl (ots)

Einen gelben Motoroller der Marke Malaguti haben Unbekannte zwischen Samstag- und Montagabend (25.-27. Mai) in der Straße Büscherhof gestohlen. An dem Fahrzeug war noch ein blaues, im März abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht (234LNS). Hinweise zum Verbleib des Motorrollers nimmt die Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

