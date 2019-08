Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unfallflucht - 2000 Euro Sachschaden - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 26.08.19, zwischen 11.30 und 12.30 Uhr, wurde ein geparkter VW Tiguan in der Basler Straße in Grenzach angefahren und beschädigt. Das Auto war auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt worden. Hier muss es durch einen unbekannten Autofahrer angefahren worden sein, wodurch ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Tel. 07624 9890-0, sucht Zeugen.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell