POL-MA: Mannheim: "Poser-Gehabe schnell und konsequent eindämmen" - Zweifel an der Fahreignung eines 24-jähriger BMW-Fahrers der Führerscheinstelle gemeldet - AMG-Fahrer nach Beschleunigungsrennen gestoppt

Mannheim (ots)

Am Freitagabend gegen 20 Uhr fiel ein 24-jähriger BMW-Fahrer aus Ludwigshafen im Luisenring und im weiteren Verlauf auf der Kurt-Schuhmacher-Brücke einer Streife der Verkehrspolizei auf, wie er in typischer Poser-Manier den Motor aufheulen ließ und mehrfach stark beschleunigte. Dadurch brach das Heck des BMW immer wieder kurzzeitig aus. Der Fahrer konnte in Ludwigshafen gestoppt werden. Dabei wurden auch technische Änderungen entdeckt, die die Betriebserlaubnis zum Erlöschen brachten. Da ernsthafte Zweifel an der Fahreignung des 24-Jährigen bestehen, wurde - wie vor einiger Zeit angekündigt - die Führerscheinstelle von der Polizei informiert. Der Fahrer wurde darüber informiert und aufgefordert, sein Fahrverhalten umgehend einzustellen. Ebenso, dass die Polizei bei der Verkehrsüberwachung auf sein Fahrzeug achten werde.

"Wir wollen dieses gefährliche Poser-Gehabe möglichst schnell und konsequent eindämmen", so Polizeidirektor Dieter Schäfer, Leiter der Verkehrspolizei Mannheim.

Wegen des Verdachts, ein verbotenes Autorennen durchgeführt zu haben, ermittelt die Polizei gegen den 21-jährigen Fahrer eines AMG-Mercedes aus Mannheim. Dieser war am Sonntag gegen 23.35 Uhr im Kaiserring einer Streife des Polizeireviers Mannheim-Oststadt aufgefallen. Der Fahrer beschleunigte bei der weiteren Fahrt über den Friedrichsring, Goethestraße, Renzstraße bis zur Friedrich-Ebert-Brücke seinen Boliden, wechselte rücksichtslos die Fahrstreifen und beschleunigte auf die höchst mögliche Geschwindigkeit. Zeugen und Geschädigte, die durch die Fahrweise des 21-Jährigen gefährdet wurden, werden in diesem Fall gebeten, sich unter Telefon 0621/174-3310 beim Revier Oststadt zu melden.

