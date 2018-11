POL-COE: Olfen, Dattelner Straße, Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Coesfeld (ots) - Am Freitag, 23.11.2018, 22.00 Uhr, befuhr ein 18 Jahre alter Mann aus Waltrop mit seinem Pkw die Dattelner Straße in Olfen in Fahrtrichtung Olfen. Aus ungeklärter Ursache fuhr er nach links in den dortigen Kreisverkehr und dann weiter über die Mittelinsel. Anschließend stieß er mit seinem Pkw mit einem weiteren Pkw zusammen, der den Kreisverkehr aus Olfen kommend befuhr. Der Pkw des Waltropers kam in einem Straßengraben zum Stillstand. Durch den Unfall wurden der Mann aus Waltrop sowie drei weitere Personen, die sich in den beteiligten Fahrzeugen befanden, leicht verletzt. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann aus Waltrop unter Alkoholeinfuss stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9200,- Euro.

